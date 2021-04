Metade dos camiões fiscalizados pela GNR em situação irregular

Mais de metade dos veículos pesados controlados pela GNR, durante uma operação de fiscalização realizada em todas as estradas do País, não cumpria a lei e, por isso, os condutores foram alvo de autos de contraordenação, foi esta segunda-feira anunciado. No total foram fiscalizados 3777 pesados e registadas 1938 contraordenações.









Sete centenas de camiões fiscalizados transportavam peso (carga) em excesso e 561 veículos revelaram irregularidades relacionadas com tacógrafo.

A GNR detetou ainda 275 irregularidades no acondicionamento e transporte de carga e 53 no âmbito do acordo de transporte de mercadorias perigosas.