Metralhadora Kalashnikov apanhada a traficantes no Seixal

Uma espingarda de assalto Ak-47, conhecida pelo nome do seu criador, o russo Kalashnikov, foi apanhada a dois traficantes de droga do Seixal. A apreensão foi realizada por investigadores criminais do comando de Setúbal da PSP.

A apreensão foi realizada na quarta-feira. Os dois homens, 34 e 41 anos, tinham, além da arma de guerra, uma pistola e um revólver, 30 mil euros em notas e haxixe, heroína e cocaína.

O grupo estava a ser investigado desde junho de 2019, pela Esquadra de Investigação Criminal do Seixal. Em julho passado, uma operação contra a mesma rede de traficantes levou à detenção de 15 pessoas, quatro delas colocadas em prisão preventiva, bem como a apreensão de droga, dinheiro e armas de fogo.