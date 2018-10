Câmara de Lisboa desvaloriza impacto da greve do metro no dia da Web Summit

Período de greve coincide com a primeira manhã oficial da terceira edição do evento.

18:04

O Metro de Lisboa vai voltar a parar na manhã de 6 de Novembro, o primeiro dia da terceira edição da Web Summit em Lisboa. Em edições anteriores o evento sugeria o metro como a melhor forma de chegar ao evento que decorre no Parque das Nações. A Câmara de Lisboa desvaloriza o impacto que a greve pode ter no primeiro dia de greve, revela a Sábado.

O metro de Lisboa anunciou esta manhã que iria voltar a parar a 6 de Novembro, entre as 6h30 e as 9h30. Os trabalhadores protestam a atualização do salário para os anos de 2018 e 2019, adiantou a dirigente da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações. Esse período de greve coincide com a primeira manhã oficial da Web Summit.