Metro descarrilado retirado da estação de Campanhã ainda hoje

A Metro do Porto indicou que "os trabalhos de retirada do veículo avariado e descarrilado na Estação de Campanhã vão ficam concluídos em breve, ainda esta noite [noite desta quinta-feira]".

Fonte da empresa adianta ainda que "amanhã [sexta-feira[, a partir das 06H00 e como em todos os dias, a rede do Metro do Porto abre com todas as linhas a funcionar dentro da normalidade e com toda a segurança".





circulação do Metro do Porto está interrompida esta quinta-feira nas linhas A, B, C, E e F entre as estações do Estádio do Dragão e da Trindade, depois de uma composição ter avariado e uma das cabines ter descarrilado.

Recorde que a