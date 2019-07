Metro do Porto com 21 candidatas para expansão da rede

A Metro do Porto anunciou esta quarta-feira que 11 empresas apresentaram propostas para a empreitada de extensão da Linha Amarela e que outras 10 são candidatas para a obra de execução da nova Linha Rosa.Em comunicado, a Metro do Porto adianta que foram 11 as candidaturas apresentadas no âmbito do concurso de extensão da Linha Amarela, um novo troço que vai ligar Santo Ovídio a Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia, e 10 as submissões para a execução da Linha Rosa, que vai ligar os Aliados/Praça da Liberdade à Casa da Música, no Porto.O prazo de entrega das candidaturas terminou na segunda-feira, dia 15, e a empresa prepara-se agora para proceder "à verificação técnica e jurídica" das mesmas."Posteriormente, até ao final do trimestre, a Metro do Porto convidará as empresas admitidas na pré-qualificação a apresentarem a respetiva proposta de preço para a execução das referidas empreitadas", lê-se no comunicado.As novas ligações vão acrescentar 5,6 quilómetros e sete estações à rede, representando um investimento global de 300 milhões de euros.Atualmente, o Metro opera em sete concelhos da Área Metropolitana do Porto através de uma rede de seis linhas, 67 quilómetros e 82 estações, utilizadas anualmente por cerca de 60 milhões de clientes, de acordo com dados da empresa.A frota da Metro do Porto é, atualmente, constituída por 102 veículos: 72 do tipo Eurotram e 30 do tipo Tram-train.