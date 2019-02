Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mexicano de 83 anos detido em assalto a banco na Guarda

Gang criou manobra de diversão para roubar dinheiro, mas correu mal e os dois cúmplices deixaram para trás idoso.

Por Alexandre Salgueiro | 01:30

Um mexicano de 83 anos foi esta quinta-feira detido depois de ter tentado assaltar um balcão da Caixa Geral de Depósitos na Guarda. O alerta para o assalto foi dado às 9h30, tendo a PSP avançado rapidamente por ter uma esquadra a 200 metros.



Mas o idoso foi o único dos três assaltantes a ser capturado. "Eles, na confusão, deixaram para trás o velhote que não conseguia correr devido à idade e que foi facilmente detido pela polícia", contou ao CM uma testemunha.



O ataque ocorreu pouco depois de a dependência do banco na rua Marquês de Pombal ter aberto ao público. E os restantes elementos do gang estavam ontem à noite a monte, a ser procurados pela polícia. "O interrogatório ao detido e as imagens de videovigilância serão fundamentais para chegar aos cúmplices", adiante fonte policial.



A tentativa de assalto foi feita sem violência, por "homens bem vestidos, com boa aparência". Tentaram fazer-se passar por empresários e dirigiram-se ao balcão de atendimento a empresas.



Um deles pediu ajuda para efetuar uma operação no multibanco, enquanto os outros, aproveitando a distração da funcionária, se apoderaram de dinheiro que ali se encontrava. Um funcionário do banco apercebeu-se da manobra e alertou de forma discreta a PSP.



Os agentes chegaram em poucos minutos mas os ladrões já tinham iniciado a fuga. A Caixa Geral de Depósitos da rua Marquês de Pombal fica a pouco mais de 200 metros dos comandos distritais da PSP e da GNR e da Esquadra de Investigação Criminal da PSP, para além de se situar em frente ao Tribunal da Guarda e a poucos metros da câmara municipal.



Trata-se de uma zona de passagem constante de agentes policiais e, por isso, este balcão seria sempre um dos alvos mais difíceis para qualquer assaltante. As autoridades suspeitam que o grupo não é profissional e que não terá feito um adequado reconhecimento do alvo e daquela zona.



PORMENORES

Deixam cair pasta

Na fuga, os ladrões deixaram cair dentro do banco uma pasta com o dinheiro que tinham tentado furtar. A CGD não tinha apurado, à hora de fecho desta edição, se os assaltantes chegaram a roubar algum valor.



Presente hoje ao juiz

O mexicano de 83 anos detido na sequência da tentativa de furto será hoje presente ao juiz no Tribunal da Guarda para primeiro interrogatório judicial. O octogenário esteve a ser interrogado na Esquadra de Investigação Criminal da PSP e passou a noite no Estabelecimento Prisional da Guarda.