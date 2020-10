Migrante de grupo que fugiu do quartel do Exército em Tavira já estará em Espanha

O único migrante que continua em parte incerta após a fuga de um grupo de 17 marroquinos do quartel do Exército de Tavira, há cerca de uma semana, terá conseguido chegar a Espanha.Segundo o CM apurou, Ayoub Enjemawi, de 21 anos, integra o grupo de 28 migrantes que desembarcou na ilha Deserta e tinha como objetivo passar a fronteira para o país vizinho, tal como os restantes elementos do grupo oriundo do Norte de África. As autoridades portuguesas suspeitam de que terá conseguido atravessar o rio Guadiana, na mesma altura que outro migrante foi capturado pela Guardia Civil, em Ayamonte.O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras continua a tentar localizar o marroquino e pediu a colaboração das autoridades espanholas.