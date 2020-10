Um dos 17 migrantes que fugiram na quinta-feira, dia 1, do quartel do Exército, em Tavira, continuava ontem em paradeiro incerto. Segundo oapurou, Ayoub Enjemawi, de 21 anos, continua a ser procurado pelas autoridades em todo o País, nomeadamente nas zonas de fronteira rodoviária com Espanha.Quanto aos 16 migrantes que já foram capturados pela GNR e PSP, acabaram por ser transportados para as mesmas instalações militares.