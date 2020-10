Migrantes alojados no quartel do Exército têm dinheiro e telemóveis

Na quinta-feira, 17 elementos do grupo fugiram do quartel e sabiam quais os caminhos que deviam seguir para chegar a Espanha. Apenas um - Ayoub Enjemawi, de 21 anos - está ainda em fuga.



Os migrantes que estão alojados no quartel do Exército, em Tavira, têm telemóveis e dinheiro e podem circular sem restrições dentro das instalações militares.Na quinta-feira, 17 elementos do grupo fugiram do quartel e sabiam quais os caminhos que deviam seguir para chegar a Espanha. Apenas um - Ayoub Enjemawi, de 21 anos - está ainda em fuga.

Os 28 migrantes, que alegam ser marroquinos, chegaram a 15 de setembro à Ilha Deserta, em Faro. Segundo o CM apurou, apesar de os migrantes se encontrarem num quartel do Exército, enquanto aguardam por uma decisão do tribunal, estes não estão presos e os inspetores do SEF têm ordens para não os impedir de usarem os telemóveis.