Migrantes do 'Lifeline' chegam a Portugal

País acolheu trinta das 230 pessoas salvas do Mediterrâneo em junho.

09:21

Chegaram este domingo a Portugal os 30 migrantes que integravam o grupo de 230 pessoas salvas quando seguiam a bordo do navio humanitário 'Lifeline', resgatado no fim de junho no mar Mediterrâneo, e que foram acolhidos pelo governo de Malta.



Portugal foi um dos países com interesse em ajudar. Assim, uma equipa de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi ao país mediterrânico com o intuito de entrevistar os refugiados e escolher o grupo a ser acolhido em solo nacional. Domingo, os 30 refugiados que chegaram a Portugal foram encaminhados para o Conselho Português para os Refugiados, na Bobadela, Loures.



São 26 homens, 3 mulheres e uma criança de 4 meses, acompanhada pela mãe. No grupo está uma pessoa do Bangladesh, 3 da Costa do Marfim, 3 da Eritreia, 2 do Mali, 2 da Guiné-Conacri, uma da Serra Leoa, 2 da Somália e 13 do Sudão, que ficarão em solo nacional pelo menos durante um ano.



Portugal está ainda disponível para receber 50 das 450 pessoas salvas por Itália no início de julho.