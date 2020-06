Os 22 migrantes oriundos do Norte de África e que foram intercetados esta segunda-feira ao largo de Faro vão ser esta terça-feira presentes ao Tribunal Judicial de Loulé para lhes serem aplicadas as medidas de coação.Os migrantes, todos do sexo masculino, estiveram à guarda do SEF que procurou apurar a identidade dos visados.Durante a noite de segunda-feira o grupo de migrantes foi tranferido para postos da GNR e esquadras da PSP de Faro, onde pernoitaram.