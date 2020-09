Migrantes marroquinos em quartel do Exército

A falta de espaço nos Centros de Instalação Temporária (CIT) do SEF nos aeroportos portugueses levou a que a maior parte dos migrantes do último grupo que desembarcou no Algarve tenha sido instalado no quartel do Destacamento de Tavira do Regimento de Infantaria nº 1 do Exército. Enquanto o processo burocrático de expulsão de Portugal não estiver completo, os 24 marroquinos vão lá ficar até a um limite máximo de 90 dias ou assim que as vias aéreas para Marrocos sejam reabertas.Foi sob grande aparato de segurança - com a presença da PSP, da GNR e do SEF - que os 24 homens foram transportados da Base de Apoio Logístico da Proteção Civil em Quarteira, onde estavam desde o desembarque na ilha Deserta, no passado dia 15, para aquele quartel do exército em Tavira, ao final da tarde desta segunda-feira.Para além de estarem numa instalação militar, osabe que vai lá estar ainda um efetivo do SEF para manter a vigilância e a segurança dos migrantes. Foram também reforçadas algumas janelas com grades para não só evitar situações de possíveis fugas, mas também para a própria segurança dos homens.De recordar que, conforme ojá noticiou, as três mulheres - uma delas grávida - que faziam parte do grupo foram transportadas para o CIT do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. O menor de 15 anos foi acolhido pela Casa Pia, em Lisboa. Não há, para já, mais casos confirmados de Covid-19 para além dos dois já noticiados.