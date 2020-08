Migrantes provocam motim no aeroporto do Porto e são detidos

Serão este sábado presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto os 11 migrantes de nacionalidade marroquina que foram detidos depois de provocarem um motim, na noite de quinta-feira, no Centro de Instalação Temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no aeroporto do Porto.









O grupo está retido desde o dia 15 de junho, quando foram todos intercetados (num total de 22) pela Polícia Marítima a tentar entrar no País por uma praia de Loulé. Na quinta-feira, ao serem notificados de que teriam de passar mais 30 dias retidos, reagiram com violência e provocaram danos avultados naquelas instalações. Foi necessária a intervenção da Unidade Especial de Polícia da PSP do Porto.

Ao que o CM apurou, um dos migrantes terá tentado o suicídio. Durante os desacatos foi agredido outro cidadão estrangeiro que estava retido no mesmo local. Têm sido vários os episódios de violência e três migrantes chegaram a fugir das instalações, sendo apanhados pouco depois.