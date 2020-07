Migrantes que desembarcaram no Algarve em ala de alta segurança

O esgotamento da capacidade dos centros de instalação temporária do SEF”, reconhecido esta quinta-feira por esta força de segurança, levou a que os 21 migrantes (ao que se supõe marroquinos) que desembarcaram na ilha do Farol, na terça-feira à tarde, ficassem em prisão preventiva por ordem de um juiz do Tribunal de Faro. Vão cumprir a medida de coação na secção de segurança da cadeia do Linhó, Sintra.









Esta ala de alta segurança - que existe também nas cadeias de Coimbra, Paços de Ferreira, Vale de Judeus e Monsanto - recebe normalmente reclusos considerados muito perigosos ou a cumprirem castigo disciplinar. Tem 28 celas individuais e encontrava-se encerrada há pelo menos três meses, devido à pandemia.

Ao que o CM apurou, cada um dos migrantes ficará numa cela individual. As “condições de segurança e sanidade” a que esta quinta-feira, após o interrogatório, se referiu o advogado André Santos Pereira passam pela possibilidade de terem acesso ao recreio e de fazerem as refeições à margem da restante população prisional.





Já a questão da quarentena devido à Covid-19 não se coloca, pois todos testaram negativo à doença ainda durante a estadia na Zona de Apoio à População de Olhão, onde passaram a primeira noite em Portugal. André Santos Pereira, que representa os 21 homens no processo de expulsão do território nacional, adiantou ainda que estes terão as detenções temporárias revistas de oito em oito dias. Caso o processo de expulsão, ou de eventual atribuição de asilo político não ficar resolvido ao fim de dois meses, os migrantes terão de ser libertados. Os migrantes chegaram sem documentos, que testemunhas os viram atirar ao mar.