Migrantes que desembarcaram no Algarve vão ficar detidos em centros temporários

Os 21 migrantes que desembarcaram na ilha do Farol , no Algarve, vão ficar detidos num centro de detenção temporária.A decisão foi conhecida esta quinta-feira e transmitida pelo advogado de defesa, André Santos Pereira.Os migrantes vão ser transferidos para uma ala específica do Estabelecimento Prisional do Linhó, uma vez que os centros de detenção se encontram atualmente cheios.De acordo com o advogado, os indivíduos só poderão permanecer detidos nas condições descritas durante 60 dias até uma possível ordem de expulsão.