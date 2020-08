Migrantes que destruíram equipamentos em centro de acolhimento no aeroporto do Porto indiciados por motim

Os 11 marroquinos que na quinta-feira destruíram equipamentos no centro de acolhimento temporário no aeroporto do Porto serão esta sexta-feira presentes a tribunal, indiciados pelos crimes de motim, sequestro, dano qualificado e ameaça e coação a funcionário.

Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), estes cidadãos provocaram "danos materiais em portas, vidros, tubagens e equipamentos" que obrigaram ao encerramento temporário do centro, no aeroporto do Porto, e permanecem detidos nas instalações da PSP e GNR.

Os 11 cidadãos pertenciam ao grupo de 22 migrantes, oriundos do Norte de África, que seguiam numa embarcação intercetada pela Polícia Marítima, no passado dia 15 de junho, quando os tripulantes se preparavam para desembarcar na Praia de Vale do Lobo, no Algarve.