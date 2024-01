Miguel Alves nega “naturalmente” todas as acusações do Ministério Público e confessa que se “aproveitou” do serviço de assessoria prestado ao município de Caminha “a título experimental” pela empresa de Manuela Sousa. O ex-autarca de Caminha, que começou a ser julgado em Viana do Castelo na quinta-feira, acusado de prevaricação num negócio que remonta ao seu primeiro mandato, em 2014, negou ter pago qualquer valor à empresa Mediana antes da celebração oficial do contrato, em abril de 2015.









