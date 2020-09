Miguel Cintra, filho do empresário José Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting, está em prisão preventiva na cadeia de Olhão, após ter sido detido três vezes pela GNR por fazer disparos contra viaturas e ter tentado atear fogo à casa de vizinhos, em Vila do Bispo.













Miguel Cintra foi transportado pela GNR para o estabelecimento prisional após conhecer a medida de coação aplicada por um juiz do Tribunal de Portimão.