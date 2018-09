Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mil balas perdidas em descampado

Caixa foi arrastada e abandonada na zona de Corroios. Fuzileiros faziam transporte de arsenal em coluna militar.

Por Miguel Curado e João Carlos Rodrigues | 09:26

A caixa com mil munições de calibre 9 mm que a Marinha perdeu quando fazia o transporte de material militar do Arsenal do Alfeite para a Escola de Fuzileiros, no Barreiro, foi encontrada num descampado na zona de Corroios, Seixal, depois de várias pessoas terem estado em contacto com a mesma, apurou o CM junto de fontes da PSP.



De acordo com informação policial, a caixa terá caído de um dos camiões de transporte pouco depois de sair do Arsenal do Alfeite e arrastada por um carro conduzido por uma mulher, que se colocou no meio da coluna militar, numa clara quebra do protocolo de transporte. Esta condutora arrastou a caixa vários quilómetros e só parou em Corroios, onde com a ajuda de um homem que passava conseguiu soltar a mesma.



A seguir, os dois abandonaram o local deixando aquele material militar abandonado. Algum tempo depois, um ex-militar que trabalha num restaurante próximo passou no local e reparou nos códigos inscritos no cunhete (nome técnico para este tipo de caixas).



E só aí foi alertada a PSP, que enviou elementos da Esquadra de Investigação Criminal ao local. Já com a caixa na sua posse, a PSP comunicou ao Ministério da Defesa, que questionou o Estado Maior da Armada.



Contactado pelo CM, o porta-voz da Marinha, Pereira da Fonseca remeteu para o inquérito, já aberto, a explicação para o sucedido, garantindo que a Marinha não acredita que se tenha tratado de uma situação intencional.