"A minha cunhada foi brutalmente assassinada, deixando-me como missão cuidar e amar os seus quatro filhos”. O testemunho emocionado é feito por uma familiar de Cássia Ciríaco, de 34 anos, morta à facada pelo ex-marido, Átila Duarte, da mesma idade, numa moradia no Recoveiro, Sintra, no dia cinco. Os tios das crianças, naturais do Brasil mas a viver em Portugal há vários anos, lançaram um apelo para fazer face às despesas, pois também têm dois filhos menores.









