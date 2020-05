Mil pessoas impedidas de passar a fronteira em Castro Marim

Cerca de mil pessoas foram impedidas de entrar em Espanha pela fronteira de Castro Marim, no Algarve, desde a reposição de fronteiras há quase dois meses. Apenas os trabalhadores transfronteiriços têm conseguido passar sem dificuldades."Desde que se encerrou a fronteira houve cerca de mil pessoas que não cumpriam os requisitos para entrar em Espanha, quer por não serem cidadãos espanhóis ou residentes em Espanha, ou não se enquadrarem no regime de exceção criado pelo governo espanhol", afirmou Maria Angeles, coordenadora espanhola do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Castro Marim - Ayamonte.Segundo o SEF, "passaram na fronteira algarvia 23 339 pessoas, sendo que 289 foram impedidas de entrar e uma foi detida".