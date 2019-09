Milhares de peixes mortos na praia da Fonte da Telha em Almada

Os banhistas que se encontravam durante a tarde desta quarta-feira na praia da Fonte da Telha, em Almada, foram surpreendidos por uma mancha estranha no areal.Ao aproximarem-se do local, perceberam que se tratava de milhares de peixes mortos. Ao que tudo indica, esta situação deverá ser consequência de uma descarga de peixe no mar.Contactado pelo, o comandante da Capitania do Porto de Lisboa, Coelho Gil, explicou que a Câmara Municipal de Almada foi informada pela Autoridade Marítima do caso e que iria proceder à limpeza do areal ainda durante a noite desta quarta-feira.