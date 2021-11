Na Rua 1º de Maio, no centro de Camarate, poucos conhecem Paulo Nazaré, o ex-Comando do curso 128 e cabecilha da rede de tráfico de diamantes. Ali vivia até ser preso, mas poucos acreditam que aquela era a casa do homem suspeito de ter uma fortuna devido ao esquema em que, corrompido por senhores da guerra, trazia para Portugal em voos militares diamantes de sangue, para os vender na Bélgica e sacar comissão.