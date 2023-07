Milionário da Altice ganha 32 milhões de euros em esquema suspeito

Armando Pereira terá ganhado mais de 32 milhões de euros, entre 2018 e 2023, com o esquema suspeito dos negócios das empresas controladas por Hernâni Vaz Antunes, empresário seu amigo, com o grupo Altice, do qual é cofundador.



O Ministério Público (MP) suspeita, no âmbito da ‘Operação Picoas’, que o milionário da Altice terá recebido grande parte dos alegados ganhos em contas bancárias de sociedades nos Emirados Árabes Unidos (EAU), das quais será o último beneficiário e para onde o dinheiro terá sido transferido por empresas controladas pelo amigo e por ele próprio.









