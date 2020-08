Milionário das orgias vende empresa de aspiradores à ex-mulher

O milionário alemão Matthias Schmelz, que está a ser investigado pela PJ e Ministério Público por alegadas orgias sexuais com menores, na sua casa de luxo em Cascais, anunciou nas redes sociais ter vendido à ex-mulher a sua participação na empresa Rainbow Portugal, que lhe deu fama e fortuna pela importação e venda de aspiradores.

De acordo com Matthias Schmelz, a venda teve lugar no dia 27 e em consequência o empresário anunciou "abdicar da minha posição como presidente da RAINBOW PORTUGAL, com efeitos imediatos, para proteger a marca que representamos e para separar, de uma vez por todas, as desgraças que aconteceram na minha vida privada, das grandes vitórias que conquistámos a nível empresarial". "Isso significa a minha desvinculação completa e o fim do meu percurso na RAINBOW em Portugal", escreveu no domingo, dando conta que o negócio passou todo para Fernanda Singer Alves, sua ex-mulher e que era sua sócia.

Schmelz já havia anunciado, em abril, a insolvência de uma das suas empresas. Justificou-se com o confinamento e o Estado de Emergência devido à Covid-19, que impedia as vendas porta a porta de aspiradores.

Matthias Schmelz está sob investigação há um ano pelos crimes de "recurso à prostituição de menores e de aliciamento de menores para fins sexuais", anunciou em dezembro o Ministério Público. Nesse mesmo mês, a PJ realizou buscas nas casas e empresas do milionário alemão.