Milionário julgado por atacar mulher no hotel

Empresário reafirmou que agrediu a jovem modelo romena em legítima defesa.

Por Manuel Jorge Bento e Miguel Curado | 08:59

Está preso há quase 2 anos, foi esta terça-feira interrogado no Julgado de Violência Contra a Mulher, na Galiza (Espanha), e reafirmou que agrediu a mulher, no quarto de um hotel de Vigo, em maio de 2016, em legítima defesa, após ser atacado pela modelo romena.



A fase de instrução do processo está concluída e o empresário portuense Carlos Inácio Pinto deverá começar a ser julgado em breve, em Pontevedra, de acordo com a imprensa espanhola. O prazo de prisão preventiva foi já prorrogado. O arguido, de 58 anos, está na cadeia de A Lama.



O agressor diz que a mulher, de 28 anos, montou uma cilada. Eliza Pinto acusava o marido de a ter envolvido num esquema fraudulento e, quando soube que estava a ser investigada por uma dívida fiscal de centenas de milhares de euros, ficou furiosa e atacou-o. É o móbil do crime apontado pelo empresário.



A agressão de Carlos Pinto, alega, foi depois apenas em defesa. Terá utilizado um maço (ferramenta de calceteiros) e sofreu um enfarte durante o ataque. A jovem modelo ficou ferida na cabeça e foi hospitalizada, na Galiza. O homem ficou também internado, numa ala para reclusos. Negou a tentativa de homicídio premeditado.



O casal morava num condomínio de luxo, em S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia. Estavam juntos há sete anos e casados há seis meses.



O empresário, natural de Viseu, tinha já sido condenado por dois crimes de fraude fiscal qualificada com emissão de faturas falsas no valor de milhões de euros.