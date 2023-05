Militar bêbedo atropela idoso no passeio na Cova da Piedade

O condutor que atropelou um idoso no passeio na Cova da Piedade, Almada, na noite de sábado, acusou uma taxa-crime de álcool e foi detido pela PSP.De acordo com testemunhas, o homem, que será militar, admitiu logo estar alcoolizado e foi submetido ao teste de alcoolemia no local. Repetiu o teste na esquadra do Pragal, num aparelho mais preciso, mas voltou a não aceitar o resultado e exigiu fazer a contraprova através de análises ao sangue, já no Hospital Garcia de Orta.