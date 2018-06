Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militar com álcool mata na estrada

Força Aérea abre inquérito e GNR investiga.

Por António Lúcio | 01:30

A Força Aérea vai abrir um inquérito ao primeiro-sargento que atropelou mortalmente um homem que seguia de bicicleta, ao final da tarde de sexta-feira, na Estrada Militar que faz a ligação da Base Aérea nº 11 à cidade de Beja, via IP2. O militar acusou uma taxa-crime de 1,7 gramas de álcool por litro de sangue. A vítima, Jorge Martinho, tinha 48 anos, residia em Beja e deixa um filho menor.



O acidente ocorreu às 18h55. O militar conduzia uma viatura civil , um BMW, e chocou com a traseira da bicicleta. O corpo de Jorge Martinho foi projetado cerca de 50 metros. O militar não terá parado logo a viatura.



As circunstância em que ocorreu o acidente estão a ser investigadas pela GNR que interceptou o condutor a cerca de três quilómetros do local do embate. A bicicleta ficou desfeita. Foram outros militares, da Força Aérea, que deram o alerta.



O corpo de Jorge Martinho - que trabalhava numa dependência bancária - foi levado para o Gabinete Médico-Legal de Beja para ser autopsiado.



O condutor vai ser ouvido, em primeiro interrogatório, no Tribunal de Beja, amanhã de manhã.