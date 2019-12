Militar condenada por apontar arma a guarda prisional

Uma militar da GNR foi esta segunda-feira condenada a uma pena suspensa de dois anos de prisão pelo crime de insubordinação por ameaça. Em causa esteve o facto de ter apontado a arma de serviço a um guarda principal, seu superior hierárquico, durante uma discussão, minutos antes de iniciarem uma patrulha a pé, no recinto do posto de Mondim de Basto.O Tribunal de S. João Novo, no Porto, condenou ainda a arguida a pagar uma indemnização de 1030 euros à vítima.O crime aconteceu na noite de 19 de maio do ano passado. A militar apontou a arma quando esta estava municiada. Em tribunal, a arguida referiu que era assediada sexualmente no posto. Porém, esse facto não foi dado como provado pelo coletivo de juízes. "Essas declarações não mereceram credibilidade. O assédio surgiu a meio da audiência. Foi apenas uma forma de se vitimizar e justificar o seu comportamento. Se houve assédio porque não o referiu na sua audição nem na contestação?", questionou a juíza Bárbara Guedes.Provado em audiência ficou que a arguida e a vítima trocavam mensagens amorosas. "As mesmas não são reveladoras de uma relação de abuso, mas sim de namoro. Numa delas, a arguida perguntava ao assistente [guarda principal] quando iam tomar café", frisou a magistrada, refutando a tese de legítima defesa.João Magalhães, advogado da militar - que não tem antecedentes e já recebeu uma medalha por comportamento exemplar -, vai recorrer da decisão.