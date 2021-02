A Polícia Judiciária Militar está a investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte de um militar da Força Aérea, que na quinta-feira à noite foi encontrado morto no interior da Base de Figo Maduro, em Lisboa.



Ao que o CM apurou, foram os colegas do militar a darem o alerta, após avistarem o corpo. Vai ser necessária autópsia. Fonte oficial da Força Aérea confirmou esta sexta-feira ao CM o incidente.

