Militar da GNR agredido ao tentar acabar com ajuntamento de pessoas em Paços de Ferreira

Um militar da GNR foi agredido por populares quando tentavam acabar com um ajuntamento de mais de 30 pessoas este domingo, junto ao centro de inspeções, em Paços de Ferreira.O alerta para os bombeiros locais foi dado pelas 21h40.O GNR foi transportado com ferimentos para o hospital de Penafiel.Dois populares acabaram detidos. Um deles, com 51 anos, sentiu-se mal no posto da GNR e foi transportado para a mesma unidade de saúde.