Militar da GNR agredido por 20 pessoas no Porto. Dois suspeitos já foram detidos

Um militar da GNR de Braga foi agredido na terça-feira no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto, e teve necessidade de assistência hospitalar, mas já teve alta.

Segundo a fonte, a vítima é um militar do Núcleo de Investigação Criminal de Braga, estava a proceder a uma diligência no âmbito de um inquérito, juntamente com outros elementos da mesma força.

"Juntaram-se cerca de 20 indivíduos e o militar foi agredido", acrescentou a fonte.

Já foram detidos dois suspeitos, mas a fonte considera que, no decurso do inquérito, poderão ser identificados mais agressores.

Os dois detidos já foram presentes a tribunal, tendo ficado sujeitos à medida de coação de apresentações diárias em posto policial.