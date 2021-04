"Devido a alguns camaradas da GNR me terem denunciado, já fui identificado pela Guarda Nacional Republicana e vai-me ser aberto um processo disciplinar.” O lamento, na rede social Instagram, é de um militar que com o perfil 'o_homem_das_multas' passou os últimos dois meses a dar conselhos pedagógicos e a alertar os condutores para as coimas a que se sujeitam por determinadas infrações, incentivando-os a não as cometer.