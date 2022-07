Um militar da GNR foi atingido com um tiro de caçadeira quando realizava uma ação de patrulhamento perto da Base Logística do Intermarché em Bugalhos, Alcanena, às 03h00 desta terça-feira. O guarda, de 28 anos, sofreu ferimentos no peito, ombro e pescoço, e foi transportado ao Hospital de Santarém “já estabilizado e sem correr risco de vida”, segundo avançou ao CM fonte do comando da GNR de Santarém.









