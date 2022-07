Militar da GNR ferido a tiro em Alcanena já teve alta hospitalar

Um militar da GNR, de 27 anos, foi esta madrugada atingido a tiro por um elemento de um grupo, em Alcanena, no distrito de Santarém.Tudo aconteceu por volta das 03h00, quando uma patrulha da GNR se apercebeu de movimentações estranhas numa antiga pensão, já fechada há vários anos. O militar saiu da viatura, para tentar perceber o que se passava, e acabou alvejado por um dos elementos do grupo, que se colocou depois em fuga.A vítima foi retirada do local, em estado grave, e levada ao Hospital de Santarém. O guarda já teve alta hospitalar, de acordo com um comunicado da GNR.Até ao momento não foi possível perceber o número de elementos que constituía o grupo.A PJ está a investigar o caso.