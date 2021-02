Militar da GNR atingido por poste sofre fraturas e leva 20 pontos

O militar da GNR que ficou terça-feira em estado grave ao ser atingido por um poste num acidente em Fernão Ferro, Seixal, sofreu fraturas num tornozelo e em várias costelas. Tem ainda lesões num joelho e teve de ser suturado com 20 pontos na cabeça.



O militar e um colega estavam no local devido a um despiste, no qual um automóvel colidiu contra um poste. Minutos depois, um camião que passava ficou com os cabos que tinham caído enrolados nas rodas, o que provocou a queda do poste sobre a patrulha da GNR. Um militar escapou quase ileso, o outro continua a recuperar no Hospital Garcia de Orta.



