Um militar da GNR ficou esta terça-feira ferido com gravidade depois de ser atropelado por um carro em Arraiolos, Évora.O alerta foi dado pelas 18h26. No local estão os Bombeiros, a GNR e a VMER.Militar encontrava-se a sinalizar uma avaria, quando o condutor do carro o atropelou.Em atualização.