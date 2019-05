Militar da GNR bêbedo mata com carro e foge

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma festa regada a álcool na Escola de Fuzileiros acabou com um elemento da GNR a causar um acidente que matou um motociclista. O militar fugiu do local do acidente, deixando a vítima no meio da estrada. Foi preso cerca de três quilómetros à frente por colegas, e acusou uma taxa crime de álcool. Vai agora ser julgado por condução em estado de embriaguez, omissão de auxílio e homicídio por negligência.O ... < br />