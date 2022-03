Militar da GNR condenado a um ano e seis meses de prisão no Porto

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) foi condenado esta segunda-feira a um ano e seis meses de prisão pelos crimes de falsificação de documentos, acesso ilegítimo e abuso de poder no Porto.Também a companheira foi condenada a pena suspensa de um ano e três meses de prisão e ao pagamento de 660 euros ao Estado, pelos crimes de lenocínio e condução sem habilitação legal.Outros três arguidos do processo foram absolvidos neste caso, que teve início em 2019, altura em que o militar da GNR foi detido pela Polícia Judiciária do Porto.