Militar da GNR da Moita cai inanimado e é socorrido por populares. Estava sozinho no posto territorial

Um GNR que se encontrava de serviço de atendimento no Posto Territorial (PT) da Moita, Setúbal, esta segunda-feira à noite, sentiu-se mal e caiu inanimado, tendo sido socorrido por populares no interior do posto e transportado para o hospital.A Associação dos Profissionais da Guarda APG/GNR, avançou em comunicado que o profissional estava sozinho no posto territorial e que existia apenas uma patrulha composta por um elemento do PT da Moita e um elemento do PT de Santo António da Charneca, Barreiro, a controlar uma área com 65 mil habitantes.A APG/GNR disse que não sabe quem "salvaguardou a segurança das instalações, dos equipamentos, armamento e mais importante, daquele profissional quando este terá perdido os sentidos, enquanto foi socorrido e até à chegada da patrulha ao local".Em comunicado a APG/GNR alerta falta de elementos na generalidade dos Postos Territoriais e em toda a vertente operacional da GNR."A APG/GNR, tem dificuldade em entender que apesar dos vários e recentes alertas se tenha chegado a esta situação limite, comprometendo-se a missão e colocando-se em risco a integridade física dos profissionais, que na Área Metropolitana de Lisboa (AML), garantem a segurança de cerca de 3 milhões de habitantes, onde se verificam as mais elevadas taxas de criminalidade geral e violenta do país", prossegue o comunicado.A APG/GNR refere ainda que "os profissionais da GNR estão já a trabalhar além do limite, desempenham as suas funções sem recursos, sem reconhecimento e cada vez mais se sentem abandonados à sua sorte pelo Comando Geral e pela Tutela".