Militar da GNR de folga salva condutor ferido preso dentro de carro em chamas. Veja as imagens

Um militar da GNR de folga salvou um homem do interior de uma viatura em chamas, no dia 27 de maio, perto de Almeirim. O jovem ficou encarcerado contra o rail de proteção, a viatura começou a arder e seguiram-se várias explosões.O carro terá entrado em despiste, na Estrada Nacional 118, e embatido com violência no rail de proteção, provocando ferimentos graves ao condutor de 26 anos.Segundo um comunicado da GNR, o militar correu na direção da viatura em chamas e, "desprezando o perigo", conseguiu libertar a vítima e removê-la para um lugar seguro.O GNR presta serviço na Unidade de Intervenção, em Lisboa.