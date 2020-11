Um militar da GNR do posto de Vila Nova de Gaia foi condenado a uma pena suspensa de dois anos e quatro meses, por violência doméstica. O homem é acusado de ter insultado, vigiado, maltratado e ameaçado de morte uma jovem, de 18 anos, com quem mantinha uma relação amorosa.



Mesmo casado e com filhos, o militar chegou a marcar casamento com a jovem. O homem proibia a vítima de sair com os amigos e colegas e insultava-a frequentemente.

