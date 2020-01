Militar da GNR de Loulé diz que encenação da recuperação do material de Tancos teve a conivência de superiores hierárquicos

acusado de contribuir para encenação da recuperação do material de guerra

é amigo de infância de João Paulino, apontado já como "principal suspeito do furto", afirmou que a encenação teve a conivência dos superiores hierárquicos, nomeadamente da GNR.O arguido continuará a ser ouvido esta tarde na fase da instrução do processo sobre o furto e a recuperação de armamento dos Paióis de Tancos.Os arguidos são acusados de terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.O caso abalou as forças armadas, levou à demissão de Azeredo Lopes em 2018 e a polémica em torno do furto, tornado público pelo Exército em 29 de junho de 2017 com a indicação de que ocorrera no dia anterior, subiu de tom depois da, aparente, recuperação do material na região da Chamusca, no distrito de Santarém, a 18 de outubro de 2017, numa operação da PJM.Nove dos 23 arguidos são acusados de planear e executar o furto do material militar dos paióis nacionais e os restantes 14, entre eles o ex-ministro, da encenação que esteve na base da recuperação do equipamento