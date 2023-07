Um militar da GNR foi, ao final da tarde de sábado, detido em flagrante pela PSP do Barreiro por violência doméstica.Segundo apurou o, as agressões ocorreram na via pública e a vítima refugiou-se no interior de um estabelecimento comercial. Apresentava hematomas na face e derramamento de sangue.O detido foi levado para as celas da PSP do Barreiro e é presente esta segunda-feira a juiz, na mesma cidade.