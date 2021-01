Militar da GNR detido por violência doméstica

Um militar da GNR foi detido pela PSP de Coimbra no âmbito de uma investigação por suspeita do crime de violência doméstica, confirmou fonte do Comando Distrital.



Segundo apurou o CM, os agentes da PSP, munidos dos respetivos mandados, procederam a buscas no veículo do militar, tendo sido apreendido um taco e uma bola de beisebol, que estavam guardados na viatura. Após o cumprimento dos mandados de detenção, o militar permaneceu nas instalações da PSP de Coimbra. A GNR foi informação da detenção do militar.



Ver comentários