Militar da GNR e enfermeira salvam motorista de camião a arder

Um motorista foi esta quinta-feira retirado de um camião em chamas no IC2, em Coimbra, por um militar da GNR que estava de folga e uma enfermeira, que passavam no local à hora do acidente, ao início da madrugada (01h30).Ao ver o condutor em pânico no interior "aos pontapés aos vidros", para tentar sair, enquanto o camião ardia, o guarda Cação, que presta serviço na GNR de Oliveira do Bairro, não hesitou: correu para o veículo e com a ajuda de uma enfermeira, que também parou, abriu a porta e ajudou o motorista a sair.Nessa altura "já se ouviam os estoiros dos depósitos de combustível e os pneus a rebentar", referiu o militar a outros condutores que pararam ao ver o aparato. A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi assistida no local pelos Bombeiros de Cantanhede, que também passavam na zona.O veículo de transporte de produtos alimentares despistou-se na zona de Trouxemil. Derrubou as barreiras de proteção e tombou numa estrada paralela, incendiando-se. O trator ficou destruído, tal como a maior parte da carga.