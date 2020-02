Militar da GNR em prisão preventiva

O militar da GNR de Mortágua, suspeito de ter abusado sexualmente de uma enteada, vai aguardar o desenvolvimento do processo e consequente julgamento em prisão preventiva, por ordem de um juiz do Tribunal de Instrução de Viseu.O suspeito chegou esta quinta-feira ao Tribunal de Viseu às 14h10 numa viatura descaracterizada da GNR. Foi interrogado três horas e não respondeu à grande maioria das perguntas realizadas pelo juiz que, perante as provas e o depoimento da vítima, lhe decretou a medida de coação mais gravosa.A vítima já foi ouvida na quarta-feira para memória futura.