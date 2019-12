Militar da GNR entre os detidos por suspeita de corrupção, burla e falsificação de documentos no Porto

A Polícia Judiciária do Porto deteve um militar da GNR e mais três pessoas por suspeita dos crimes de corrupção, burla qualificada, falsificação de documento, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça por funcionário e acesso ilegítimo.Num comunicado, a GNR refere que entre janeiro de 2018 até à presente data, o militar e os restastes suspeitos "terão falsificado diversa documentação com o intuito de obter benefícios para os próprios e para terceiros, recebendo contrapartidas com tais atos".Os detidos, com idades compreendidas entre os 32 e os 41 anos, vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.