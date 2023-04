Dois militares da GNR feridos em colisão em Castro Marim

Uma colisão entre um carro da GNR e uma viatura ligeira provocou esta quarta-feira dois feridos graves e um ligeiro, em Castro Marim.O acidente aconteceu no cruzamento da Praia Verde, na estrada Nacional 125. Os feridos graves são um militar da GNR, de 36 anos, e uma mulher, de 71. Com ferimentos considerados ligeiros ficou também um militar da GNR, de 34 anos.As vítimas estão a ser assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António e pelo INEM e vão ser transportadas para o Hospital de Faro.