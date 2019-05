Um militar da GNR e três civis ficaram esta quarta-feira feridos após uma colisão que envolveu um camião e duas viaturas ligeiras na EN 118, junto ao Campo de Tiro de Alcochete, Benavente.Uma das vítimas civis ficou encarcerada tendo sofrido ferimentos graves. As restantes ficaram ligeiramente feridas.Na viatura da GNR envolvida no acidente seguiam três militares, um dos quais foi assistido no local, tendo os outros escapado ilesos.